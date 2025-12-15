बीएमओ पर आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में हेरफेर करने का लगाया आरोप

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने की शिकायत

डिंडौरी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा के बीएमओ पर आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में हेरफेर करने की शिकायत वरिष्ट अधिकारियों से की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्तूरी पिपरिया में पदस्थ डॉक्टर दिलेश्वर ङ्क्षसह मार्को ने बीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित अन्य अधिकारियों से की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सीबीएमओ के द्वारा आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में गंभीर अनियमितता और हेरफेर किया गया है। पिछले तीन वर्ष से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने चिकित्सक के रूप में आयुष्मान प्रोत्साहन राशि अपने खाते में ही जमा करवा ली है, जबकि पिछले 3 साल से डॉक्टर ड्यूटी रोस्टर में उनका नाम ही नहीं है। मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में प्रोत्साहन राशि लेने के लिए पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री होना आवश्यक है,लेकिन डॉक्टर के पास केवल ग्रेजुएट डिग्री है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बीएमओ ने मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में प्रोत्साहन राशि ली है। कुछ कर्मचारी को 1 साल से ज्यादा मातृत्व अवकाश में रहने के बावजूद इस दौरान इलाज हुए मरीजों से प्राप्त प्रोत्साहन राशि भी उन्हें आवंटित की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीएमओ के करीबी कर्मचारियों के खाते में भी प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है। कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर हो जाने के बाद भी उन्हें प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है।