भाई-बहनोई की गिरफ्तारी के बाद पहली बार मंत्री प्रतिमा बागरी ने दिया दो टूक जवाब…

minister pratima bagri (फोटो- प्रतिमा बागरी फेसबुक पेज)
minister pratima bagri: मध्यप्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं, वजह है कुछ दिन पहले उनके भाई व बहनोई का गांजा तस्करी में गिरफ्तार होना। इसे लेकर विपक्ष एक तरफ जहां प्रतिमा बागरी पर हमलावर है तो वहीं उनके इस्तीफे की मांग तक कर चुका है। रविवार को जब प्रतिमा बागरी डिंडौरी पहुंची तो मीडिया ने उनसे विपक्ष की ओर से इस्तीफा मांगे जाने को लेकर सवाल पूछा जिस पर प्रतिमा बागरी ने दो टूक जवाब दिया।
रविवार को डिंडौरी जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी जब डिंडौरी पहुंची तो भाई-बहनोई की गांजा तस्करी में गिरफ्तारी होने के बाद उन्होंने पहली बार मीडिया से बात की। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि विपक्ष आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है तो प्रतिमा बागरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष कौन होता है इस्तीफा मांगने वाला। वहीं पार्टी संगठन के द्वारा भोपाल तलब किए जाने के सवाल पर प्रतिमा बागरी ने उलटे मीडियाकर्मियों से ही सवाल पूछ डाला कि आपको ये किसने बोला कि मुझे तलब किया गया था ।
प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी के आगमन को लेकर पहले से ही विरोध के संकेत मिल रहे थे। काले झंडे दिखाने और नारेबाजी की आशंका को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। हालात बिगड़ने से पहले ही प्रभारी मंत्री के काफिले को भीड़भाड़ वाले मार्गों से न ले जाकर वैकल्पिक व शॉर्टकट रास्तों से निकाला गया बताया गया कि जैसे ही प्रभारी मंत्री का काफिला सर्किट हाउस से निकलकर बाईपास होते हुए जबलपुर रोड की ओर रवाना हुआ, उससे पहले ही तैनात पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता व कूड़ा सरपंच वैभव कृष्ण परस्ते को हिरासत में ले लिया। पुलिस की तत्परता से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।
