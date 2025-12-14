भाई-बहनोई की गिरफ्तारी के बाद पहली बार मंत्री प्रतिमा बागरी ने दिया दो टूक जवाब…

प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी के आगमन को लेकर पहले से ही विरोध के संकेत मिल रहे थे। काले झंडे दिखाने और नारेबाजी की आशंका को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। हालात बिगड़ने से पहले ही प्रभारी मंत्री के काफिले को भीड़भाड़ वाले मार्गों से न ले जाकर वैकल्पिक व शॉर्टकट रास्तों से निकाला गया बताया गया कि जैसे ही प्रभारी मंत्री का काफिला सर्किट हाउस से निकलकर बाईपास होते हुए जबलपुर रोड की ओर रवाना हुआ, उससे पहले ही तैनात पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता व कूड़ा सरपंच वैभव कृष्ण परस्ते को हिरासत में ले लिया। पुलिस की तत्परता से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।