साड़ी और दुपट्टों पर गोंडी चित्रकारी अंकित कर कमा रहीं लाखों रूपए

कला को पहचान दिलाने जिले से बाहर प्रदर्शनी, मेले व शासकीय कार्यक्रमों में भी करें प्रदर्शन

डिंडौरी. विकासखंड करंजिया की ग्राम पंचायत पाटनगढ़ स्थित गोंडी चित्रकारी संग्रहालय का कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्व. सहायता समूह की महिलाओं तथा जियो गोंडी कलाकृति सहकारी समिति मर्यादित पाटनगढ़ के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया। संग्रहालय में प्रदर्शित डिंडौरी जिले की सुप्रसिद्ध जनजातीय कलाकारों द्वारा निर्मित गोंडी चित्रकला को कलेक्टर ने गहनता से देखा और इसकी उत्कृष्टता की सराहना की। विभिन्न दीवारों पर उकेरे गए आकर्षक और पारंपरिक चित्रों ने सभी का मन मोह लिया। कलेक्टर ने स्व सहायता द्वारा निर्मित टी कोस्टर गोंडी चित्रकारी सामग्री क्रय की। कलेक्टर ने समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी कला को जिले से बाहर भी प्रदर्शनी, मेले और शासकीय कार्यक्रमों में प्रस्तुत करें, ताकि गोंडी कला को अधिक पहचान मिल सके और कलाकारों को इसका उचित मूल्य प्राप्त हो। उन्होंने यह भी बताया कि यह कला देश-विदेश में प्रसिद्ध जी-टैग प्राप्त कला है, इसलिए इसके विस्तार और संरक्षण के लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। निरीक्षण के अंत में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को उनके ही हाथों से निर्मित गोंडी चित्रकारी का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। माया मार्को, जयंती कुशराम ने 15 वर्षों से लगातार साड़ी और दुपट्टों पर गोंडी चित्रकारी अंकित कर लाखों रूपए कमा रहीं हैं। जिसका कलेक्टर ने साड़ी देखकर सराहना करते हुए अच्छे मार्केट उपलब्ध कराने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणजनों में विद्युत और पेयजल की मांग रखी जिस पर कलेक्टर ने पीएचई अधिकारी एवं विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री को संग्रहालय में विद्युत और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह, सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, सीईओ जनपद पंचायत करंजिया अक्षय डिगरसे, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेन्द्र कुमार जाटव, अर्पणा पाण्डेय, जनपद अध्यक्ष करंजिया गीता पट्टा, सरपंच पाटनगढ़ सहित अन्य सदस्यगण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।