एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, सिविल सर्जन सहित 33 को थमाया नोटिस

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने औचक निरीक्षण के दौरान नाराजगी जताते हुए 9 चिकित्सकों सहित 24 स्टाफ नर्सों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिन्हें नोटिस जारी किए हैं उनमें चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश सिंह मरावी, डॉ. अरूनेन्द्र मूर्ति गौतम, डॉ. मिनी मोरवी, डॉ. डीके रंगारे, डॉ. धनराज सिंह, डॉ. अजय राज (सिविल सर्जन/मुख्य अधीक्षक), डॉ. कन्हैया बघेल, डॉ. शिवम परोहा, डॉ. अमित जैन सहित 24 स्टाफ नर्स शामिल हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित डॉक्टरों एवं स्टाफ नर्सों का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है। सभी को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 29 दिसंबर 2025 को सायं 6:00 बजे तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में वेतन कटौती सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।