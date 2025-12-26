एमपी की बड़ी यूनिवर्सिटी में युवती से ज्यादती, बाबू और प्यून अरेस्ट

22 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि करीब 20 दिन पहले उसे पता चला कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में संविदा में नौकरी की पोस्ट निकली है। उसने नंबर तलाश कर जब कुलगुरु के दफ्तर में फोन किया तो कॉल दुर्गाशंकर सिंगरहा ने उठाया जो यूनिवर्सिटी में अपर डिवीजन क्लर्क है। उसने नौकरी निकली होने की बात की पुष्टि करते हुए सारे दस्तावेज लेकर युवती को यूनिवर्सिटी बुलाया। युवती ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर बाबू दुर्गाशंकर को संबंधित दस्तावेज दिए जिस पर बाबू ने नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद एक से बार दोनों के बीच बीतचीत और मुलाकात भी हुई। पीड़िता के मुताबिक 25 दिसंबर को बाबू दुर्गाशंकर ने फोन कर उसे यूनिवर्सिटी बुलाया और कहा कि इंटरव्यू होने वाले हैं। वो शाम को यूनिवर्सिटी पहुंची तो बाबू ने उसे कैंपस में बने प्यून मुकेश सेन के घर पर बुलाया।