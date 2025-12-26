26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी की बड़ी यूनिवर्सिटी में युवती से ज्यादती, बाबू और प्यून अरेस्ट

mp news: बाबू ने नौकरी दिलवाने के नाम पर यूनिवर्सिटी कैंपस में बुलाया और बाबू ने अपनी हवस का शिकार बनाया, चपरासी ने बाबू का घिनौनी हरकत में दिया साथ।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Dec 26, 2025

jabalpur

22 year old girl raped on campus of Agricultural University (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर 22 साल की युवती से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी यूनिवर्सिटी का बाबू और प्यून हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बाबू ने नौकरी दिलवाने का झांसा देकर युवती को यूनिवर्सिटी कैंपस में बुलाया और फिर प्यून के घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि अगर किसी को घटना के बारे में बताया तो नौकरी नहीं मिलेगी और बदनामी होगी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों आरोपी अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं।

नौकरी दिलाने के नाम पर रेप

22 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि करीब 20 दिन पहले उसे पता चला कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में संविदा में नौकरी की पोस्ट निकली है। उसने नंबर तलाश कर जब कुलगुरु के दफ्तर में फोन किया तो कॉल दुर्गाशंकर सिंगरहा ने उठाया जो यूनिवर्सिटी में अपर डिवीजन क्लर्क है। उसने नौकरी निकली होने की बात की पुष्टि करते हुए सारे दस्तावेज लेकर युवती को यूनिवर्सिटी बुलाया। युवती ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर बाबू दुर्गाशंकर को संबंधित दस्तावेज दिए जिस पर बाबू ने नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद एक से बार दोनों के बीच बीतचीत और मुलाकात भी हुई। पीड़िता के मुताबिक 25 दिसंबर को बाबू दुर्गाशंकर ने फोन कर उसे यूनिवर्सिटी बुलाया और कहा कि इंटरव्यू होने वाले हैं। वो शाम को यूनिवर्सिटी पहुंची तो बाबू ने उसे कैंपस में बने प्यून मुकेश सेन के घर पर बुलाया।

घर का दरवाजा बंद कर भागा प्यून

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि प्यून मुकेश सेन के घर में पहुंचने के बाद थोड़ी देर तो वो साथ में बैठे रहे औ फिर प्यून मुकेश सेन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर चला गया। इसके बाद बाबू दुर्गाशंकर सिंगरहा ने उसके साथ रेप किया। वो रहम की भीख मांगती रही लेकिन आरोपी ने उस पर तरस नहीं खाया। बाद में आरोपी बाबू और प्यून और कैंपस के बाहर तक छोड़ने आए और धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो नौकरी नहीं मिलेगी और बदनामी भी होगी। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और शुक्रवार को पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी बाबू दुर्गाशंकर सिंगरहा और प्यून मुकेश सेन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी की बड़ी यूनिवर्सिटी में युवती से ज्यादती, बाबू और प्यून अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

District Task Force registration mandatory for all schools and coaching institutes in Jabalpur

Free JEE NEET Coaching In Bihar
जबलपुर

सर्दी के सितम के बीच ‘पहेली’ बना कोहरा … कभी घनघोर छाता है, कभी गायब हो जाता है

cold wind
जबलपुर

E-Yantra Robotics Competition में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को दो स्टूडेंट्स दिखा रहे कमाल

Jabalpur Engineering College
जबलपुर

दिनदहाड़े ऑटो चालक का गला काटने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकला जुलुस - देखें वीडियो

जबलपुर

जबलपुर में चोरी की आठ वारदातों का खुलासा, नौ लाख के गहने और सामान जप्त- देखें वीडियो

Thefts in Jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.