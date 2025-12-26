एमपी की बड़ी यूनिवर्सिटी में युवती से ज्यादती, बाबू और प्यून अरेस्ट

22 year old girl raped on campus of Agricultural University (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर 22 साल की युवती से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी यूनिवर्सिटी का बाबू और प्यून हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बाबू ने नौकरी दिलवाने का झांसा देकर युवती को यूनिवर्सिटी कैंपस में बुलाया और फिर प्यून के घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि अगर किसी को घटना के बारे में बताया तो नौकरी नहीं मिलेगी और बदनामी होगी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों आरोपी अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं।
22 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि करीब 20 दिन पहले उसे पता चला कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में संविदा में नौकरी की पोस्ट निकली है। उसने नंबर तलाश कर जब कुलगुरु के दफ्तर में फोन किया तो कॉल दुर्गाशंकर सिंगरहा ने उठाया जो यूनिवर्सिटी में अपर डिवीजन क्लर्क है। उसने नौकरी निकली होने की बात की पुष्टि करते हुए सारे दस्तावेज लेकर युवती को यूनिवर्सिटी बुलाया। युवती ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर बाबू दुर्गाशंकर को संबंधित दस्तावेज दिए जिस पर बाबू ने नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद एक से बार दोनों के बीच बीतचीत और मुलाकात भी हुई। पीड़िता के मुताबिक 25 दिसंबर को बाबू दुर्गाशंकर ने फोन कर उसे यूनिवर्सिटी बुलाया और कहा कि इंटरव्यू होने वाले हैं। वो शाम को यूनिवर्सिटी पहुंची तो बाबू ने उसे कैंपस में बने प्यून मुकेश सेन के घर पर बुलाया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि प्यून मुकेश सेन के घर में पहुंचने के बाद थोड़ी देर तो वो साथ में बैठे रहे औ फिर प्यून मुकेश सेन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर चला गया। इसके बाद बाबू दुर्गाशंकर सिंगरहा ने उसके साथ रेप किया। वो रहम की भीख मांगती रही लेकिन आरोपी ने उस पर तरस नहीं खाया। बाद में आरोपी बाबू और प्यून और कैंपस के बाहर तक छोड़ने आए और धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो नौकरी नहीं मिलेगी और बदनामी भी होगी। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और शुक्रवार को पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी बाबू दुर्गाशंकर सिंगरहा और प्यून मुकेश सेन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
