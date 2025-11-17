Patrika LogoSwitch to English

डिंडोरी

धान की गहाई के दौरान चार एकड़ की फसल में लगी आग

डिंडौरी. गाड़ासरई थाना क्षेत्र के ग्राम कारोपानी में धान की गहाई के दौरान भीषण आग लगने से किसान की चार एकड़ की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। आग की चपेट में आने से ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए।

डिंडोरी

Prateek Kohre

Nov 17, 2025

ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन भी पूरी तरह जलकर हो गए खाक
डिंडौरी. गाड़ासरई थाना क्षेत्र के ग्राम कारोपानी में धान की गहाई के दौरान भीषण आग लगने से किसान की चार एकड़ की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। आग की चपेट में आने से ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना में किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गहाई के दौरान अचानक धान की खरही में आग भडक़ उठी। हवा तेज होने से आग कुछ ही मिनटों में फैल गई और उसने ट्रैक्टर, थ्रेसर को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर आग को काबू करने प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पीडि़त किसान ने बताया कि उन्होंने चार एकड़ में धान की खेती की थी। इस वर्ष पर्याप्त बारिश होने से बेहतर उत्पादन की उम्मीद थी। कटाई के बाद गहाई के लिए ट्रैक्टर और थ्रेसर मंगवाए थे, लेकिन अचानक आग लगने से पूरी मेहनत पलभर में नष्ट हो गई। वहीं ट्रैक्टर मालिक ने बताया कि वे लगातार गहाई का काम कर रहे थे। अचानक मशीन में आग भडकऩे पर वे समझ नहीं पाए कि आग कैसे लगी। घटना की जानकारी तुरंत गाड़ासरई पुलिस को दी गई, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

17 Nov 2025 05:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / धान की गहाई के दौरान चार एकड़ की फसल में लगी आग

