Jaipur: तीन कॉलोनियों में लेपर्ड अलर्ट; 20 मिनट तक भागदौड़ के बाद ओझल, दहशत में लोग

शहर में बीते 20 दिन में तीन बार लेपर्ड का मूवमेंट दर्ज हो चुका है। सिविल लाइंस, चांदपोल बाजार की कुरैशी कॉलोनी और नाहरगढ़ की गुर्जर घाटी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट रहा। बीते सप्ताहभर पहले चांदपोल बाजार की कुरैशी कॉलोनी में घुसे लेपर्ड को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पॉश इलाके सिविल लाइंस में मंत्री के बंगले से निकलकर निजी स्कूल में घुसे लेपर्ड से हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग ने लेपर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। नाहरगढ़ की गुर्जर घाटी में घर में घुसी डेढ़ साल की मादा लेपर्ड पर लोगों ने डंडे बरसाए। बाद में मादा लेपर्ड का शव पहाड़ी पर मिला।