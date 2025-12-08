8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: तीन कॉलोनियों में लेपर्ड अलर्ट; 20 मिनट तक भागदौड़ के बाद ओझल, दहशत में लोग

जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास बजाज एन्क्लेव, सरस्वती कॉलोनी और अनिता कॉलोनी में एक लेपर्ड शावक करीब 20 मिनट तक घूमता रहा। कभी घरों में घुसा, कभी गलियों से निकला। फुटेज वायरल होते ही कॉलोनियों में दहशत फैल गई।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 08, 2025

बजाज नगर में शावक लेपर्ड के पग मार्क देखते वनकर्मी, पत्रिका फोटो

बजाज नगर में शावक लेपर्ड के पग मार्क देखते वनकर्मी, पत्रिका फोटो

जयपुर। आबादी वाले कुछ इलाकों में अचानक संकट नजर आया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास बजाज नगर एन्क्लेव, सरस्वती कॉलोनी और अनिता कॉलोनी में एक लेपर्ड शावक करीब 20 मिनट तक घूमता रहा। कभी घरों में घुसा, कभी गलियों से निकला। फुटेज वायरल होते ही कॉलोनियों में दहशत फैल गई, लोग सतर्क हो गए और वेलफेयर सोसायटी ने चेतावनी जारी कर दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन शावक हाथ नहीं आया। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि शहर और जंगल की सीमाएं धुंधली हो रही है, जहां मॉर्निंग वॉक भी अचानक जंगल सफारी में बदल सकती है।

वन विभाग ने की पुष्टि

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह एक वर्ष से भी कम उम्र का शावक है, और अब मॉनिटरिंग टीमें लगातार निगरानी कर रही है। आशंका है कि शावक स्टेशन के पास नाले से होते हुए वापस जंगल की ओर चला गया। उसके जेएलएन रोड पार कर शिक्षा संकुल की ओर से होकर आने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से MNIT में भी लेपर्ड की मूवमेंट हो रही है।

कॉलोनी दर कॉलोनी दहशत

अनिता कॉलोनी निवासी अरुण कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे बजाज नगर एन्क्लेव कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला को लेपर्ड का एक शावक दिखा। उसे देखते ही महिला ने शोर मचाया, जिस पर शावक वहां से भाग गया। इसकी जानकारी आसपास की कॉलोनियों में तेजी से फैल गई। कुछ देर बाद यह शावक सरस्वती कॉलोनी से होता हुआ अनिता कॉलोनी पहुंचा। यहां दो घरों में घुसा, जिसका मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

जयपुर में बीते 20 दिन में तीन बार लेपर्ड का मूवमेंट

शहर में बीते 20 दिन में तीन बार लेपर्ड का मूवमेंट दर्ज हो चुका है। सिविल लाइंस, चांदपोल बाजार की कुरैशी कॉलोनी और नाहरगढ़ की गुर्जर घाटी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट रहा। बीते सप्ताहभर पहले चांदपोल बाजार की कुरैशी कॉलोनी में घुसे लेपर्ड को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पॉश इलाके सिविल लाइंस में मंत्री के बंगले से निकलकर निजी स्कूल में घुसे लेपर्ड से हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग ने लेपर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। नाहरगढ़ की गुर्जर घाटी में घर में घुसी डेढ़ साल की मादा लेपर्ड पर लोगों ने डंडे बरसाए। बाद में मादा लेपर्ड का शव पहाड़ी पर मिला।

Updated on:

08 Dec 2025 09:50 am

Published on:

08 Dec 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: तीन कॉलोनियों में लेपर्ड अलर्ट; 20 मिनट तक भागदौड़ के बाद ओझल, दहशत में लोग

