Rajasthan: स्पेन से मंगवाए स्पाई कैमरे… परीक्षा केंद्र के अंदर ही पेपर लीक; नकल कर सरकारी नौकरी पाने वाले 4 और अरेस्ट

-नकल करवाने के लिए दिनेश से 3 लाख, मनोज से 4 लाख, रमेश से 5 लाख और मनीष से 3 लाख रुपए लिए गए।

-पोरव कालेर ने स्पेन से 90 हजार रुपए में 10 Innova Cam drop Box Spy Camera मंगवाए।

-परीक्षा में शामिल गैंग के सदस्यों को स्पाई कैमरे दिए गए।

-प्रश्न पत्र मिलते ही कैमरे से फोटो लेकर पोरव को भेजा गया।

-पोरव के एक्सपर्ट ने पेपर हल किया और उत्तर वापस भेजे।

-ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये अभ्यर्थियों को रियल टाइम में सभी उत्तर पढ़ाए गए।