जयपुर

Rajasthan News: सेवानिवृत्त आईएएस सुनील शर्मा बने राज्य सूचना आयुक्त, आदेश जारी

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सेवानिवृत्त आईएएस सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो के लिए की है।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 08, 2025

सेवानिवृत्त आईएएस सुनील शर्मा: फोटो पत्रिका

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सेवानिवृत्त आईएएस सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो के लिए की है।

नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सोमवार दोपहर में बैठक हुई थी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल शामिल हुए। तीनों की कमेटी ने सुनील शर्मा के नाम की सिफारिश राज्यपाल से की।

इसके बाद राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त सहित चार सूचना आयुक्तों के पदों पर कार्यरत हैं। सुनील शर्मा की नियुक्ति के बाद यह संख्या पांच हो जाएगी। हालांकि, राज्य सरकार प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल दस सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।

अप्रेल में ही हुए थे शर्मा सेवानिवृत

सुनील शर्मा इस साल अप्रेल में ही सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शर्मा राज्य सेवा के अधिकारी रहे हैं और पदोन्नत होकर आईएएस बने थे। उन्हें 2013 का आईएएस बैच आवंटित किया गया था।

