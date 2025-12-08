Rajasthan News: सेवानिवृत्त आईएएस सुनील शर्मा बने राज्य सूचना आयुक्त, आदेश जारी

इसके बाद राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त सहित चार सूचना आयुक्तों के पदों पर कार्यरत हैं। सुनील शर्मा की नियुक्ति के बाद यह संख्या पांच हो जाएगी। हालांकि, राज्य सरकार प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल दस सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।