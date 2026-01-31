जयपुर में 1 फरवरी को आयोजित होगा विराट हिंदू सम्मेलन, 4 बस्तियों में मचेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का धमाल

फोटो: पत्रिका
Virat Hindu Sammelan: देशभर में हो रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की कड़ी में 1 फ़रवरी 2026 को सांगानेर के श्योपुर नगर की 4 बस्तियों में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है। श्योपुर नगर कार्यवाह श्रीमान देवेंद्र ने बताया की चारों बस्तियों में कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा।
सभी कार्यक्रमो में संत समाज एवं हिंदू समाज के प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति रहेगी अतः समस्त सनातनी हिन्दू समाज के सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सभी इस कार्यक्रम में पहुँचे ।
