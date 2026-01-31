31 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

जयपुर में 1 फरवरी को आयोजित होगा विराट हिंदू सम्मेलन, 4 बस्तियों में मचेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का धमाल

1 फ़रवरी 2026 को सांगानेर के श्योपुर नगर की 4 बस्तियों में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 31, 2026

Virat Hindu Sammelan

फोटो: पत्रिका

Virat Hindu Sammelan: देशभर में हो रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की कड़ी में 1 फ़रवरी 2026 को सांगानेर के श्योपुर नगर की 4 बस्तियों में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है। श्योपुर नगर कार्यवाह श्रीमान देवेंद्र ने बताया की चारों बस्तियों में कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा।

  1. मेवाड़ बस्ती - कार्यक्रम संयोजक उमेश श्रृंगी व संजय सिंह जी ने बताया की पशुपतिनाथ मंदिर, भगत सिंह चोराहे के पास ये कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमे समरसता यज्ञ, वीरमाता सम्मान समारोह एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाले है ।
  2. ⁠श्योपुर बस्ती - कार्यक्रम संयोजक जगदीश चंद्रावत वह जगदीश पटेल ने बताया कि सेक्टर 7 विद्यासागर स्कूल में श्योपुर बस्ती का कार्यक्रम रहने वाला है जिसमे विराट सामूहिक कलश यात्रा का आयोजन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहने वाले है ।
  1. ⁠प्रताप बस्ती - रतिराम मीणा जी और महेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भगत सिंह पार्क, सेक्टर 8 में प्रताप बस्ती का कार्यक्रम होने वाला है जिसमे विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतिया एव नाटक आकर्षण का केंद्र रहने वाले है।
  2. ⁠माधव बस्ती -महेंद्र कुमार शर्मा एवं आईएस त्यागी ने बताया कि चाँदनी गार्डन, श्योपुर रोड पर माधव बस्ती का विराट हिन्दू सम्मेलन का कार्यक्रम रहने वाला है जिसमे मंच के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति नाट्य प्रस्तुती एवं भारत माता आरती मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले है ।

सभी कार्यक्रमो में संत समाज एवं हिंदू समाज के प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति रहेगी अतः समस्त सनातनी हिन्दू समाज के सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सभी इस कार्यक्रम में पहुँचे ।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jan 2026 03:43 pm

Published on:

31 Jan 2026 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 1 फरवरी को आयोजित होगा विराट हिंदू सम्मेलन, 4 बस्तियों में मचेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का धमाल
