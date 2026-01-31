31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News : राजस्थान के ‘छोरों’ का फुटबॉल में कमाल, रचा इतिहास- 50 साल का सूखा खत्म ! 

सत्तर के दशक में राजस्थान की टीम का दबदबा हुआ करता था। लगभग 50 साल के लंबे अंतराल के बाद इस उपलब्धि ने राजस्थान के युवा फुटबॉलरों के लिए प्रेरणा का नया द्वार खोल दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jan 31, 2026

राजस्थान फुटबॉल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से आयोजित 79वीं सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी में राजस्थान की टीम ने ग्रुप 'ए' से क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। ख़ास बात ये है कि सत्तर के दशक के बाद ये पहला मौका है जब राजस्थान ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अंतिम आठ में जगह बनाई है।

नगालैंड के साथ खेला 'रोमांचक' ड्रॉ

ग्रुप 'ए' के अपने अंतिम लीग मैच में राजस्थान का मुकाबला नगालैंड की मज़बूत टीम से हुआ। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। राजस्थान को ग्रुप से आगे बढ़ने के लिए यह मैच जीतना या कम से कम ड्रॉ करना ज़रूरी था। खेल के 90 मिनट तक रोमांच चरम पर रहा और आखिरकार मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा। ऐसे में इस मैच से मिले एक अंक के साथ राजस्थान ने ग्रुप में कुल 7 अंक जुटा लिए और तीसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट चरण में प्रवेश किया।

मैच में पल-पल बदलता रहा रोमांच

मैच की शुरुआत राजस्थान के पक्ष में रही। अल्ताफ ने 17वें मिनट में एक शानदार पास दिया, जिसे अमित ने गोल पोस्ट में तब्दील करते हुए पहला गोल किया और टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन इसके बाद 38वें मिनट में नगालैंड ने वापसी की और जवाबी हमला करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर यही रहा।

इसके बाद दूसरे हाफ में राजस्थान को पेनल्टी मिली। कप्तान मुकेश चौधरी ने बिना कोई गलती किए गेंद को जाल में उलझा दिया और राजस्थान को 65 वें मिनट में 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद खेल आगे बढ़ा और खेल खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले नगालैंड को भी एक पेनल्टी मिला, जिसे उन्होंने गोल में बदलकर 80 वें मिनट पर स्कोर 2-2 कर दिया। अंतिम सीटी बजने तक स्कोर यही रहा।

सबसे बड़ी कामयाबी !

राजस्थान फुटबॉल का इतिहास काफी समृद्ध रहा है, लेकिन पिछले कई दशकों से टीम संतोष ट्रॉफी के शुरुआती राउंड से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सत्तर के दशक में राजस्थान की टीम का दबदबा हुआ करता था। लगभग 50 साल के लंबे अंतराल के बाद इस उपलब्धि ने राजस्थान के युवा फुटबॉलरों के लिए प्रेरणा का नया द्वार खोल दिया है।

अब नॉकआउट की चुनौती

क्वार्टर फाइनल में पहुँचने के साथ ही राजस्थान अब खिताब की दौड़ में शामिल हो गया है। पूरे प्रदेश के खेल प्रेमियों की नज़रें अब असम में होने वाले अगले मुकाबलों पर हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ और खेल विभाग ने टीम को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है।

'ग्रुप ऑफ डेथ' से क्वार्टर फाइनल तक

राजस्थान का इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी संतुलित रहा है। टीम ने ग्रुप स्टेज में कुल 5 मैच खेले, जिनका परिणाम इस प्रकार रहा

जीत: 2 मैच

ड्रॉ: 1 मैच

हार: 2 मैच

कुल अंक: 7

इस प्रदर्शन के साथ राजस्थान ने साबित कर दिया कि वह देश की दिग्गज टीमों को टक्कर देने का माद्दा रखती है।

ये मानी जा रही वजह

इस ऐतिहासिक जीत के पीछे टीम के मुख्य कोच नरेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। टीम के प्रदर्शन में आए इस क्रांतिकारी बदलाव का श्रेय उनकी 'इंटेंसिव ट्रेनिंग' को दिया जा रहा है। कोच नरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में ही खिलाड़ियों ने पिछले दो महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 03:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News : राजस्थान के ‘छोरों’ का फुटबॉल में कमाल, रचा इतिहास- 50 साल का सूखा खत्म ! 
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर से पकड़ा गया ISI जासूस 5 दिन के रिमांड पर, पाकिस्तानी हसीना ने मीठी-मीठी बातों से ऐसे जाल में फंसाया

ISI spy Jhabararam
जयपुर

जयपुर में 1 फरवरी को आयोजित होगा विराट हिंदू सम्मेलन, 4 बस्तियों में मचेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का धमाल

Virat Hindu Sammelan
जयपुर

Hailstorm Warning: 1 फरवरी को राजस्थान के इन 9 जिलों में ओलावृष्टि, 40–50 किमी रफ्तार से चलेंगी हवाएं

जयपुर

Sampark Portal : राजस्थान में सिर्फ 2 घंटे में दर्ज शिकायत का हुआ निस्तारण, सीएम भजनलाल ने परिवादी से की बात

Rajasthan CM Bhajanlal spoke to complainant and complaint registered on sampark portal was resolved in just two hours
जयपुर

राजस्थान के छात्रों के लिए AI क्रांति: IIT कानपुर का हिंदी व्याकरण प्लैगरिज्म टूल अब ‘पिंक सिटी’ तक पहुंचेगा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.