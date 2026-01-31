Good News : राजस्थान के ‘छोरों’ का फुटबॉल में कमाल, रचा इतिहास- 50 साल का सूखा खत्म ! 

ग्रुप 'ए' के अपने अंतिम लीग मैच में राजस्थान का मुकाबला नगालैंड की मज़बूत टीम से हुआ। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। राजस्थान को ग्रुप से आगे बढ़ने के लिए यह मैच जीतना या कम से कम ड्रॉ करना ज़रूरी था। खेल के 90 मिनट तक रोमांच चरम पर रहा और आखिरकार मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा। ऐसे में इस मैच से मिले एक अंक के साथ राजस्थान ने ग्रुप में कुल 7 अंक जुटा लिए और तीसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट चरण में प्रवेश किया।