Challan System: अब समय पर चालान नहीं भरा तो अटकेगा लाइसेंस, वाहन भी हो सकता है जब्त

Traffic Rules: जयपुर. अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चालान कटवाने के बाद उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सड़क़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन कर चालान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई चालक चालान का भुगतान तय समय में नहीं करता, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य संबंधित सेवाएं रोक दी जाएंगी, यहां तक कि वाहन जब्त भी किया जा सकता है।