Hailstorm Warning: 1 फरवरी को राजस्थान के इन 9 जिलों में ओलावृष्टि, 40–50 किमी रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मेघगर्जना, आकाशीय बिजली, झोंकेदार हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में तेज हवाओं (40–50 किमी/घंटा) के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है।