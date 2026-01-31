Hailstorm Warning: 1 फरवरी को राजस्थान के इन 9 जिलों में ओलावृष्टि, 40–50 किमी रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Western Disturbance: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है।
मेघगर्जना, आकाशीय बिजली, झोंकेदार हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में तेज हवाओं (40–50 किमी/घंटा) के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है।
|जिला नाम
|अलवर
|भरतपुर
|दौसा
|डीग
|धौलपुर
|करौली
|खैरथल-तिजारा
|कोटपूतली-बहरोड़
|सवाई माधोपुर
