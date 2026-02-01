जयपुर में भारी भरकम ट्रेलर का ‘ब्रेक फेल’, फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था 

जयपुर के घाट की गुणी टनल के पास देर रात करीब 9:50 बजे का नजारा अचानक खौफनाक हो गया। यहां कानोता की ओर से आ रहा एक भारी भरकम ट्रेलर जैसे ही टनल के पास पहुँचा, उसके ब्रेक का प्रेशर पाइप अचानक फट गया। ब्रेक फेल होते ही चालक का वाहन से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया। ढलान और भारी वजन की वजह से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर करीब 50 मीटर तक घिसटता चला गया।