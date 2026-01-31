राजस्थान के छात्रों के लिए AI क्रांति: IIT कानपुर का हिंदी व्याकरण प्लैगरिज्म टूल अब ‘पिंक सिटी’ तक पहुंचेगा

IIT जोधपुर कई भारतीय भाषाओं पर AI रिसर्च कर रहा है, और ये काफी मजबूत और प्रैक्टिकल काम है। मुख्य रूप से Vision, Language and Learning Group (VL2G) के तहत, प्रो. आनंद मिश्रा (Department of Computer Science and Engineering) की लीडरशिप में ये काम हो रहा है। IIT जोधपुर ने बाइलिंगुअल टीचिंग भी शुरू की है (हिंदी इंग्लिश में BTech क्लासेस), और AI से मदर टंग बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। ये भारतजेन AI जैसे बड़े इकोसिस्टम से जुड़ा नहीं है (भारतजेन मुख्यतः IIT बॉम्बे लीड है), लेकिन Bhashini और अन्य इंडियन लैंग्वेज AI प्रोजेक्ट्स में योगदान दे रहा है। ये रिसर्च राजस्थान के लिए भी खास है क्योंकि लोकल भाषाओं (जैसे राजस्थानी/मारवाड़ी डायलेक्ट्स) को भविष्य में एक्सटेंड करने की संभावना है, और राज्य की AI पॉलिसी से जुड़ सकता है।