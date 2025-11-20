Patrika LogoSwitch to English

Leopard In Jaipur: जयपुर में सचिन पायलट के बंगले के पास दिखा लेपर्ड, मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में घुसा

Leopard In Jaipur Minister Bungalow: राजधानी जयपुर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में गुरुवार सुबह लेपर्ड देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 20, 2025

Leopard

मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में घुसा लेपर्ड। फोटो: दिनेश डाबी

जयपुर। राजधानी जयपुर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में गुरुवार सुबह लेपर्ड देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में लेपर्ड घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल, वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है।

जानकारी के मुताबिक सुबह सिविल लाइंस क्षेत्र में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 11 नंबर बंगले के पास लेपर्ड दिखाई दिया। इसके बाद लेपर्ड जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में घुस गया। सूचना पर डीसीएफ विजयपाल सिंह और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।

वन विभाग की रेस्क्यू टीम लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज करने के प्रयास में जुटी हुई है। बता दें कि इस इलाके में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अफसरों के सरकारी आवास हैं।

घर में घुसी मादा लेपर्ड पर लोगों ने बरसाए थे डंडे

बता दें कि पिछले शुक्रवार को नाहरगढ़ सेंचुरी के पास गुर्जर घाटी इलाके में डेढ़ साल की मादा लेपर्ड ने एक महिला को चोटिल कर दिया था। जिस पर लोगों ने डंडे बरसाकर लेपर्ड को मार दिया था। वन विभाग की टीम को सोमवार को सर्च अभियान के दौरान लेपर्ड का शव पहाड़ी पर मिला था।

पॉश इलाकों में पहले ही कई बार आया लेपर्ड

बता दें कि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जयपुर के आबादी इलाकों में कई बार लेपर्ड आ चुका है। जिसकी वजह से जयपुरवासियों में दहशत का माहौल बन जाता है। कुछ महीनों में जयपुर के दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जगतपुरा, खो-नागोरियान, विद्याधर नगर सहित कई इलाकों में लेपर्ड देखा जा चुका है।

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Updated on:

20 Nov 2025 10:36 am

Published on:

20 Nov 2025 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

