Leopard In Jaipur: जयपुर में सचिन पायलट के बंगले के पास दिखा लेपर्ड, मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में घुसा

बता दें कि पिछले शुक्रवार को नाहरगढ़ सेंचुरी के पास गुर्जर घाटी इलाके में डेढ़ साल की मादा लेपर्ड ने एक महिला को चोटिल कर दिया था। जिस पर लोगों ने डंडे बरसाकर लेपर्ड को मार दिया था। वन विभाग की टीम को सोमवार को सर्च अभियान के दौरान लेपर्ड का शव पहाड़ी पर मिला था।