Leopard In Jaipur: जयपुर में सचिन पायलट के बंगले के पास दिखा लेपर्ड, मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में घुसा

मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में घुसा लेपर्ड। फोटो: दिनेश डाबी
जयपुर। राजधानी जयपुर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में गुरुवार सुबह लेपर्ड देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में लेपर्ड घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल, वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है।
जानकारी के मुताबिक सुबह सिविल लाइंस क्षेत्र में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 11 नंबर बंगले के पास लेपर्ड दिखाई दिया। इसके बाद लेपर्ड जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में घुस गया। सूचना पर डीसीएफ विजयपाल सिंह और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।
वन विभाग की रेस्क्यू टीम लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज करने के प्रयास में जुटी हुई है। बता दें कि इस इलाके में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अफसरों के सरकारी आवास हैं।
बता दें कि पिछले शुक्रवार को नाहरगढ़ सेंचुरी के पास गुर्जर घाटी इलाके में डेढ़ साल की मादा लेपर्ड ने एक महिला को चोटिल कर दिया था। जिस पर लोगों ने डंडे बरसाकर लेपर्ड को मार दिया था। वन विभाग की टीम को सोमवार को सर्च अभियान के दौरान लेपर्ड का शव पहाड़ी पर मिला था।
बता दें कि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जयपुर के आबादी इलाकों में कई बार लेपर्ड आ चुका है। जिसकी वजह से जयपुरवासियों में दहशत का माहौल बन जाता है। कुछ महीनों में जयपुर के दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जगतपुरा, खो-नागोरियान, विद्याधर नगर सहित कई इलाकों में लेपर्ड देखा जा चुका है।
