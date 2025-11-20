राजस्थान के इस बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा पानी, किसानों के चेहरों पर छाई खुशी

मामचारी बांध की करीब 12 किलोमीटर लंबी नहरों से लगभग एक हजार भूमि में फसल सिंचित हो सकेगी। सहायक अभियंता वीरसिंह ने बताया कि फसल सिंचाई के लिए 20-20 दिन के चरण में तीन बार पानी नहरों में छोड़ा जाएगा। इसके बाद यदि किसानों की मांग आती है तो और पानी छोड़ा जाएगा। वर्तमान में बांध में 17 फीट पानी है।