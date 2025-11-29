Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Road Accident: सड़क किनारे टहल रहे पार्षद को कार ने कुचला, बेटियां-पत्नी हुई बेसुध, परिवार में कोहराम

पार्षद और अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा की हरियाणा के बल्लभगढ़ में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Nov 29, 2025

Road accident, road accident in Karauli, councilor death, councilor death in Karauli, councilor death in Hindaun City, Rajasthan road accident

मृतक भूपेंद्र शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका

हिण्डौनसिटी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में हिण्डौन नगर परिषद के पार्षद और अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा (40) की मौत हो गई। वे अपने बड़े भाई के साथ मौसेरे भाई की शादी में शामिल होने बल्लभगढ़ गए थे। शुक्रवार देर शाम पार्षद का शव घर लाया गया। इस दौरान घर में कोहराम मच गया। उनके निधन पर अभिभाषक संघ ने अदालतों में न्यायिक कार्य स्थगित रखा।

मौके पर ही मौत

परिजनों के अनुसार केशवपुरा निवासी भूपेंद्र शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में बल्लभगढ़ गए थे। रात में भोजन करने के बाद वे दो अन्य लोगों के साथ सड़क किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि भूपेंद्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।

उनके साथ मौजूद मामा का पुत्र केशव कुछ देर पहले ही तबीयत खराब होने के कारण वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया था। पार्षद के परिवार में पत्नी और दो बेटियां दीया शर्मा (10) और खुशबू (13) हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में रुलाई फूट पड़ी। पत्नी और बेटियां बेसुध हो गईं। हादसे पर क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों, पार्षदों और अधिवक्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया।

यह वीडियो भी देखें

निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए

पेशे से अधिवक्ता रहे भूपेंद्र शर्मा के निधन पर अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा। बार अध्यक्ष रघुवीर सिंह सहित अधिवक्ताओं ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। भूपेंद्र स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड 25 से निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे।

ये भी पढ़ें

Naresh Meena: नरेश मीणा पर दर्ज मुकदमे को लेकर अब आई यह बड़ी खबर
करौली
Naresh Meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 03:22 pm

Published on:

29 Nov 2025 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Road Accident: सड़क किनारे टहल रहे पार्षद को कार ने कुचला, बेटियां-पत्नी हुई बेसुध, परिवार में कोहराम

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: 6 वर्ष से फरार 10000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, भागने के प्रयास में पलटी गाड़ी

हिस्ट्रीशीटर सूरज उर्फ डैनी
करौली

Naresh Meena: नरेश मीणा पर दर्ज मुकदमे को लेकर अब आई यह बड़ी खबर

Naresh Meena
करौली

डूंगरी बांध को लेकर ग्रामीणों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू, जानिए किन गांवों के प्रभावित होने की है संभावना

dungari dam
करौली

Naresh Meena: नरेश मीणा की फिर बढ़ी मुश्किलें, पीएम-सीएम पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज

Naresh Meena
करौली

खुशखबर: राजस्थान के इस जिले में तीन नई पंचायत समितियों की मिली सौगात, अब होंगे 11 प्रधान

करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.