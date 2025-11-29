Road Accident: सड़क किनारे टहल रहे पार्षद को कार ने कुचला, बेटियां-पत्नी हुई बेसुध, परिवार में कोहराम

मृतक भूपेंद्र शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका
हिण्डौनसिटी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में हिण्डौन नगर परिषद के पार्षद और अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा (40) की मौत हो गई। वे अपने बड़े भाई के साथ मौसेरे भाई की शादी में शामिल होने बल्लभगढ़ गए थे। शुक्रवार देर शाम पार्षद का शव घर लाया गया। इस दौरान घर में कोहराम मच गया। उनके निधन पर अभिभाषक संघ ने अदालतों में न्यायिक कार्य स्थगित रखा।
परिजनों के अनुसार केशवपुरा निवासी भूपेंद्र शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में बल्लभगढ़ गए थे। रात में भोजन करने के बाद वे दो अन्य लोगों के साथ सड़क किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि भूपेंद्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।
उनके साथ मौजूद मामा का पुत्र केशव कुछ देर पहले ही तबीयत खराब होने के कारण वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया था। पार्षद के परिवार में पत्नी और दो बेटियां दीया शर्मा (10) और खुशबू (13) हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में रुलाई फूट पड़ी। पत्नी और बेटियां बेसुध हो गईं। हादसे पर क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों, पार्षदों और अधिवक्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया।
यह वीडियो भी देखें
पेशे से अधिवक्ता रहे भूपेंद्र शर्मा के निधन पर अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा। बार अध्यक्ष रघुवीर सिंह सहित अधिवक्ताओं ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। भूपेंद्र स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड 25 से निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग