Rajasthan Crime: 6 वर्ष से फरार 10000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, भागने के प्रयास में पलटी गाड़ी

मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोपुर गांव के हार में इनामी हिस्ट्रीशीटर सूरज उर्फ डैनी घूम रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को एक गाड़ी के पास कुछ लोग नजर आए, पुलिस को देख तीन जने गाड़ी लेकर भागने लगे। पुलिस ने रोका तो तेज गति से गाड़ी दौड़ाने लगे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर खेतों में उतर गई।