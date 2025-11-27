Rajasthan Crime: 6 वर्ष से फरार 10000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, भागने के प्रयास में पलटी गाड़ी

Photo- Patrika
करौली। बालघाट थाना पुलिस ने 6 वर्ष से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी सूरज उर्फ डैनी उर्फ शेरू मीना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर पर चोरी, लूट, अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं।
थानाधिकारी महेश कुमार मीणा ने बताया कि एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में एडिशनल एसपी गुमनाराम व हिंडौन एडिशनल एसपी सत्येंद्र पाल, डीएसपी मुरारी लाल मीणा के निकटतम सुपरविजन में फरार इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोपुर गांव के हार में इनामी हिस्ट्रीशीटर सूरज उर्फ डैनी घूम रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को एक गाड़ी के पास कुछ लोग नजर आए, पुलिस को देख तीन जने गाड़ी लेकर भागने लगे। पुलिस ने रोका तो तेज गति से गाड़ी दौड़ाने लगे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर खेतों में उतर गई।
गाड़ी पलटने से तीनों उसके नीचे दब गए। पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बाद हिस्ट्रीशीटर सूरज उर्फ डैनी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उसका सहयोग करने वाले रवि मीना निवासी मंडेरू थाना टोडाभीम और हिमांशु मीना निवासी नांगल सुल्तानपुर को अपराधी का सहयोग करने एवं शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया की गिरफ्तार किए गए सूरज उर्फ डैनी पर जयपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली जिले के विभिन्न स्थानों में दर्ज करीब 10 मामलों में स्थाई वारंट चल रहा था। दो मामलों में फरार चल रहा था।
पुलिस के अनुसार आरोपी सूरज गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई मोबाइल सिम नहीं रखता था तथा हर 15 दिन में अपना ठिकाना बदलता रहता था।
पुलिस टीम में थानाधिकारी महेश कुमार मीणा, एएसआई बनेसिंह, रामवीर सिंह, हेडकांस्टेबल घनश्याम, धारा सिंह, राजपाल, रामसहाय, विक्रम, अमर सिंह, समंदर, राकेश बबलू, राजवीर सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
