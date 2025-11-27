Kota Crime: रंजिश के चलते हिस्ट्रीशीटर के भाई को किया किडनैप, पीछे-पीछे दौड़ती रही 5 थानों की पुलिस

हर्ष मेहरा जिसका अपहरण हुआ (फोटो: पत्रिका)
Kota Kidnapping Case: कोटा में हिस्ट्रीशीटर ने कैथूनीपोल थाने के पीछे से एक युवक का अपहरण कर लिया। इसकी सूचना युवक के परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पुलिस ने अपहरण होने का मैसेज चलाया। इसके बाद में पुलिस एक्टिव हुई और अपहरणकर्ता की कार का पीछा करना शुरू किया। बाद में अपहर्त युवक को मेडिकल कॉलेज के पास छोड़ा आरोपी फरार हो गए।
कैथूनीपोल सीआइ पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बताया कि कैथूनीपोल थाने के पीछे शराब के ठेेके के सामने हर्ष मेहरा किसी काम से आया था। इस दौरान एक कार में हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंगोर, अभिषेक, अंकुश व युवराज आए और हर्ष मेहरा को कार बिठाकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई और सभी थानों को सतर्क किया। नाकाबंदी की भनक लगते ही अपहरणकर्ता हर्ष मेहरा को मेडिकल कॉलेज के सामने छोड़कर फरार हो गए। हर्ष को सुरक्षित पाकर कैथूनीपोल थाना पुलिस ने उसे थाने लाकर पूछताछ की। हर्ष ने बताया कि रोहित सिंगोर, अंकुर सिंगोर, अंकुश और युवराज सहित कुछ अन्य लोग उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए थे।
बताया गया कि हर्ष के भाई गौरव मेहरा और रोहित-अंकुर सिंगोर के बीच पूर्व से ही विवाद चल रहा है, जिसे लेकर यह घटना हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार गौरव मेहरा तथा रोहित-अंकुर सिंगोर रामपुरा कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं और दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
बदमाशों की लोकेशन रामपुरा की तरफ आने पर पांच थानों रामपुरा कोतवाली, नयापुरा, दादाबाडी, गुमानपुरा और किशोरपुरा की पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपियों की कार पहले जयपुर गोल्डन के पास देखी गई, जिसके बाद रामपुरा थाना पुलिस उनके पीछे लगी, लेकिन आरोपी कार तेज गति से भगाते हुए नयापुरा की ओर निकल गए।
नयापुरा थाने की जीप भी पीछा करती रही, लेकिन नाग-नागिन मंदिर के पास बदमाशों ने दिशा बदलकर गुमानपुरा की तरफ रुख कर लिया। यहां गुमानपुरा थाना पुलिस भी उनके पीछे लगी, लेकिन आरोपी फिर नजरों से ओझल हो गए। इसके बाद किशोरपुरा थाना पुलिस भी पीछा करने में असफल रही। लगातार लोकेशन बदलते हुए आरोपी आखिरकार हाइवे पर पहुंच गए और शहर की सीमा से बाहर निकल गए।
पुलिस अब कार और आरोपी युवकों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मामले में पुलिस ने अपहरण तथा अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
लोकेंद्र पालीवाल, वृत्ताधिकारी
