Kota Crime: रंजिश के चलते हिस्ट्रीशीटर के भाई को किया किडनैप, पीछे-पीछे दौड़ती रही 5 थानों की पुलिस

कैथूनीपोल सीआइ पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बताया कि कैथूनीपोल थाने के पीछे शराब के ठेेके के सामने हर्ष मेहरा किसी काम से आया था। इस दौरान एक कार में हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंगोर, अभिषेक, अंकुश व युवराज आए और हर्ष मेहरा को कार बिठाकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई और सभी थानों को सतर्क किया। नाकाबंदी की भनक लगते ही अपहरणकर्ता हर्ष मेहरा को मेडिकल कॉलेज के सामने छोड़कर फरार हो गए। हर्ष को सुरक्षित पाकर कैथूनीपोल थाना पुलिस ने उसे थाने लाकर पूछताछ की। हर्ष ने बताया कि रोहित सिंगोर, अंकुर सिंगोर, अंकुश और युवराज सहित कुछ अन्य लोग उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए थे।