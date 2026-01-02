Kota Mandi Bhav : धान, उड़द व लहसुन के भाव तेज

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2451 से 2601, धान सुगन्धा 2400 से 3101, धान (1509) 2500 से 3601, धान (1847) 2400 से 3451, धान (1718-1885) 2600 से 3821, धान (पूसा-1) 2400 से 3700, धान (1401) 3600 से 3800, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 4851, सरसों 6000 से 6680, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400 जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 8500 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7200, चना देशी 4500 से 5000, चना मौसमी 4500 से 4950, चना पेप्सी 4800 से 5001,चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7600 प्रति क्विंटल रहे।