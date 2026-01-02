2 जनवरी 2026,

कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, उड़द व लहसुन के भाव तेज

खाद्य तेलों के भाव में थोड़ी तेजी रही।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 02, 2026

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 50000 कट्टे की रही। धान 75, उड़द 100, रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 15000 रुपए रहे। लहसुन 500 रुपए तेज रहा। खाद्य तेलों के भाव में थोड़ी तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2451 से 2601, धान सुगन्धा 2400 से 3101, धान (1509) 2500 से 3601, धान (1847) 2400 से 3451, धान (1718-1885) 2600 से 3821, धान (पूसा-1) 2400 से 3700, धान (1401) 3600 से 3800, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 4851, सरसों 6000 से 6680, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400 जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 8500 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7200, चना देशी 4500 से 5000, चना मौसमी 4500 से 4950, चना पेप्सी 4800 से 5001,चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7600 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2120, लोकल रिफाइंड 2010, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2980, कोटा स्वास्तिक 2590, सोना सिक्का 2860, कटारिया गोल्ड 2625 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4080 से 4120 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : सोने-चांदी में तेजी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी दर्ज की गई। चांदी के भाव 3000 रुपए प्रति किलो तेजी के साथ 235000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए तेजी के साथ 138000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 138700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 138000

गोल्ड (22 k) :127778

गोल्ड (20 k) : 120000

गोल्ड (18 k) : 110400

गोल्ड (14 k) : 97183

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

