Rajasthan: कांग्रेस पार्टी से MLA की टिकट दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी यूपी से गिरफ्तार

एफआइआर के अनुसार अक्टूबर 2023 में आरोपी ने पहले हवाई यात्रा के नाम पर 30 हजार रुपए मांगे थे। इस पर फरियादी ने 18 अक्टूबर 2023 को आरोपी के मोबाइल नंबर पर 25 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके बाद आरोपी ने टिकट दिलाने के लिए कुल 10 लाख रुपए की मांग की। 19 और 20 अक्टूबर को परिवादी ने अलग-अलग किस्तों में 4 लाख 25 हजार रुपए आरोपी को भेजे।