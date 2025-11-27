Dungarpur: बेटे ने भगाई लड़की तो पिता को लात-घूंसों और लाठी से पीटा, मौत के बाद मचा हंगामा, रातभर तैनात रहा भारी पुलिस जाब्ता

वारदात के बाद मौके पर पड़ा हुआ शव व मौजूद ग्रामीण (फोटो: पत्रिका)
Rajasthan Murder Case: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के हरवनी सांसरपुर गांव में बुधवार को एक प्रौढ़ की कुछ लोगों ने लात-घूंसे और लाठी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर रात तक शव को मौके से नहीं उठाया।
आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां तक कि शव को आरोपियों के घर के आंगन में रखने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने समझाइश कर स्थिति को शांत किया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल रात तक गांव में तैनात रहा।
परिजनों ने बताया कि मृतक जीवा रोत और आरोपियों के मकान आमने-सामने हैं। सुबह करीब सात बजे, जीवा अपने छोटे भाई के घर माता-पिता से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लक्ष्मण पुत्र रामलाल रोत, संजय और उनकी मां तारा देवी ने रोक लिया और जबरन अपने घर ले गए, जहां उनके साथ जमकर मारपीट की गई। जीवा बचने के लिए खेतों की ओर भागे, लेकिन आरोपियों ने पीछा किया और सिर पर लट्ठ से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन जब तक मौके पर पहुंचे, आरोपी भाग चुके थे और जीवा का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था।
घटना की सूचना पर चौरासी थानाधिकारी रमेश कटारा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। बाद में सीमलवाड़ा डिप्टी मदनलाल विश्नोई, धम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान, कुंआ थानाधिकारी राकेश कटारा, रामसागड़ा थानाधिकारी गोपालनाथ सहित अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। यहां परिजनों ने रात करीब आठ बजे तक भी शव को मौके से नहीं उठाया। वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इधर, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी तारा देवी, लक्ष्मण और संजय को डिटेन किया। एक अन्य आरोपी फरार हैं।
पुलिस के अनुसार हत्या की वजह पुराना विवाद है। मृतक जीवा के बेटे अंकित ने करीब 8 महीने पहले आरोपियों के परिवार की लड़की को भगा लिया था। मामले को लेकर पहले थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और सामाजिक स्तर पर सुलह की कोशिशें भी की गई थीं, लेकिन दोनों परिवारों के बीच विवाद लगातार चल रहा था। मृतक जीवा सेवानिवृत्त सीडीईओ बंशीलाल रोत का चचेरा भाई बताया जा रहा है। इधर, वारदात के बाद गांव में तनाव है। शव का पोस्टमार्टम पुलिस कार्रवाई के बाद ही कराया जाएगा।
