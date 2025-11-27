Dungarpur: बेटे ने भगाई लड़की तो पिता को लात-घूंसों और लाठी से पीटा, मौत के बाद मचा हंगामा, रातभर तैनात रहा भारी पुलिस जाब्ता

परिजनों ने बताया कि मृतक जीवा रोत और आरोपियों के मकान आमने-सामने हैं। सुबह करीब सात बजे, जीवा अपने छोटे भाई के घर माता-पिता से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लक्ष्मण पुत्र रामलाल रोत, संजय और उनकी मां तारा देवी ने रोक लिया और जबरन अपने घर ले गए, जहां उनके साथ जमकर मारपीट की गई। जीवा बचने के लिए खेतों की ओर भागे, लेकिन आरोपियों ने पीछा किया और सिर पर लट्ठ से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन जब तक मौके पर पहुंचे, आरोपी भाग चुके थे और जीवा का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था।