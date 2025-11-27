Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar Murder: शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता था पति, पत्नी ने मौसरे भाई से बनाए अवैध संबंध और मिलकर कर दी पति की हत्या

Alwar Murder In Illegal Relations: अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में पत्नी पूनम और उसके प्रेमी नरेंद्र ने पति रामजीलाल की हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

अलवर

image

Akshita Deora

Nov 27, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Wife Killed Husband With Lover: अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के बडेर गांव में 15 फरवरी 2022 को अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि रामजीलाल पुत्र पप्पूराम के पड़ोसी जगदीश के घर में शादी थी। उसकी मां इमरती देवी सहित अन्य परिजन शादी में गए हुए थे। रात को रामजीलाल घर आया, तो उसकी पत्नी पूनम घर पर अकेली थी। उसने अपने प्रेमी नरेन्द्र को फोन करके बुलाया। इसके बाद पूनम और उसके प्रेमी नरेन्द्र ने तकिये से मुंह दबाकर रामजीलाल की हत्या कर दी थी।इस घटना में पूनम ने अपने पति के हाथ पकड़े थे और नरेन्द्र ने गला दबाया था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों व प्रेमी के साथ हुई थी फरार

मामला खुलने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए 22 मार्च 2022 को पूनम अपने 5 और 3 साल के दो बच्चों और प्रेमी नरेन्द्र के साथ घर से रुपए व जेवर लेकर फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पूनम ने स्वीकार किया कि उसका उसकी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता था, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई।

यों खुला था हत्या का राज

विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि आरोपी नरेन्द्र मृतक रामजीलाल का सगा मौसरा भाई है। उसका परिवार भी बड़ेर गांव में ही रहता है। मृतक रामजीलाल ईंट भट्टों पर मजदूरी करता था। वह कई-कई दिन में घर पर आता था। उसकी पत्नी पूनम का रिश्ते में देवर लगने वाले नरेन्द्र से प्रेम प्रसंग था। जिसके चलते दोनों ने रामजीलाल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।

घटना के करीब एक महीने बाद पूनम अपने प्रेमी नरेन्द्र से फोन पर बातचीत करती रहती थी। इस पर उसकी सास इमरती देवी ने उसको मना किया, तो दोनों का झगड़ा हो गया। इस बीच रामजीलाल की हत्या का संदेह होने पर परिजन नरेन्द्र को ईंट भट्टे से लेकर आए और शराब पिलाई। इस दौरान शराब के नशे में नरेन्द्र ने रामजीलाल की हत्या की पूरी सच्चाई बता दी। जिसकी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद मृतक रामलीलाल की मां इमरती देवी ने पूनम और नरेन्द्र के खिलाफ अलवर के मालाखेड़ा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था।

हत्या के बाद प्रेमी को भेज दिया था उसके घर

पति की हत्या करने के बाद पूनम ने अपने प्रेमी को उसके घर भेज दिया। सुबह पूनम ने अपनी सास से कहा कि उसका पति रामजीलाल नींद से जाग नहीं रहा है। परिजनों को लगा कि ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों ने रामजीलाल का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान पूनम और उसका प्रेमी नरेन्द्र 12 दिन तक मृतक रामजीलाल के घर पर ही रहे थे, जिससे उन पर किसी को शक नहीं हुआ।

murder news

Updated on:

27 Nov 2025 09:34 am

Published on:

27 Nov 2025 09:19 am

Alwar Murder: शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता था पति, पत्नी ने मौसरे भाई से बनाए अवैध संबंध और मिलकर कर दी पति की हत्या

अलवर

राजस्थान न्यूज़

