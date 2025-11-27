Alwar Murder: शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता था पति, पत्नी ने मौसरे भाई से बनाए अवैध संबंध और मिलकर कर दी पति की हत्या

घटना के करीब एक महीने बाद पूनम अपने प्रेमी नरेन्द्र से फोन पर बातचीत करती रहती थी। इस पर उसकी सास इमरती देवी ने उसको मना किया, तो दोनों का झगड़ा हो गया। इस बीच रामजीलाल की हत्या का संदेह होने पर परिजन नरेन्द्र को ईंट भट्टे से लेकर आए और शराब पिलाई। इस दौरान शराब के नशे में नरेन्द्र ने रामजीलाल की हत्या की पूरी सच्चाई बता दी। जिसकी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद मृतक रामलीलाल की मां इमरती देवी ने पूनम और नरेन्द्र के खिलाफ अलवर के मालाखेड़ा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था।