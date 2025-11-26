Road Accident: भाई की शादी से पहले बहन-बहनोई की दर्दनाक मौत, परिवार ने आंखें दान की, दादा की वजह से बची पोते की जान

पुलिस के अनुसार ओसियां में पंचायत भवन के सामने रहने वाले व्यवसायी जितेंद्र सोनी (28) पत्नी पायल (27) के साथ जोधपुर में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात एक बजे दोनों कार से ओसियां लौटने के लिए रवाना हुए। उम्मेद नगर से लगभग पांच सौ मीटर आगे निजी स्कूल के पास पहुंचे तो सामने से गाजर से भरा ट्रक आता दिखाई दिया। तभी दोनों वाहनों के बीच अचानक नीलगाय आ गई। ट्रक चालक ने उससे बचने का प्रयास किया, तभी आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।