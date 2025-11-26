Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Road Accident: भाई की शादी से पहले बहन-बहनोई की दर्दनाक मौत, परिवार ने आंखें दान की, दादा की वजह से बची पोते की जान

जोधपुर-फलोदी हाईवे पर मंगलवार देर रात अचानक सामने आई नीलगाय से बचने के प्रयास में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ओसियां निवासी दंपती की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 26, 2025

Road accident, Jodhpur road accident, Rajasthan road accident, car truck accident, Jodhpur car truck accident, Rajasthan car truck accident, death of husband and wife, death of husband and wife in Jodhpur, death of husband and wife in Rajasthan, रोड एक्सीडेंट, जोधपुर रोड एक्सीडेंट, राजस्थान रोड एक्सीडेंट, कार ट्रक एक्सीडेंट, जोधपुर कार ट्रक एक्सीडेंट, राजस्थान कार ट्रक एक्सीडेंट, पति-पत्नी की मौत, जोधपुर में पति-पत्नी की मौत, राजस्थान में पति-पत्नी की मौत
Play video

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार और मृतक पति-पत्नी। फोटो- पत्रिका

Jodhpur Car Truck Accident जोधपुर/मथानिया। मथानिया थानान्तर्गत जोधपुर-फलोदी हाईवे पर उम्मेद नगर के पास मंगलवार देर रात अचानक सामने आई नीलगाय से बचने के प्रयास में तेज रफ्तार और लापरवाही से आए ट्रक की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार दंपती की मौत हो गई।

ट्रक कार को कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर पलट गया। कार पेड़ से टकराकर रुकी। ट्रक में भरे गाजर के कट्टे कार पर गिरने से दंपती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने दोनों के मरणोपरांत नेत्रदान किए।

गाजर से भरा था ट्रक

पुलिस के अनुसार ओसियां में पंचायत भवन के सामने रहने वाले व्यवसायी जितेंद्र सोनी (28) पत्नी पायल (27) के साथ जोधपुर में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात एक बजे दोनों कार से ओसियां लौटने के लिए रवाना हुए। उम्मेद नगर से लगभग पांच सौ मीटर आगे निजी स्कूल के पास पहुंचे तो सामने से गाजर से भरा ट्रक आता दिखाई दिया। तभी दोनों वाहनों के बीच अचानक नीलगाय आ गई। ट्रक चालक ने उससे बचने का प्रयास किया, तभी आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

कट्टे कार के ऊपर गिरे

ट्रक की रफ्तार अधिक थी। वह कार को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया और फिर सड़क से उतरने के बाद पलट गया। कार सड़क किनारे बबूल के पेड़ से टकराकर रुकी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक में भरे गाजर के कट्टे कार पर गिर गए, जिससे दंपती कार में ही फंस गए। धमाके की आवाज सुनकर राहगीर और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। एएसआई बंशीलाल भी घटनास्थल पर पहुंचे।

दोनों की मौके पर मौत

काफी मशक्कत के बाद जितेंद्र और उनकी पत्नी पायल को बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। शवों को मथानिया के सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया, जहां बुधवार को कार्रवाई के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया गया। ट्रक नेवरा से मुंबई की ओर जा रहा था। दोनों वाहनों के टकराने से नीलगाय की भी मौत हो गई।

चार जनों की जिंदगी रोशन कर गए

दुर्घटना की सूचना पर परिजन ओसियां से मौके पर पहुंचे। जितेंद्र और पायल के शव देखकर परिजन बिलख पड़े। माहेश्वरी समाज के लोग भी पहुंचे और ढांढस बंधाया। परिजनों ने दोनों के नेत्रदान का फैसला किया। राजस्थान आई बैंक सोसायटी की टीम बुधवार को अस्पताल पहुंची। यह नेत्र चार लोगों को लगाए जाएंगे।

पोते को साथ नहीं भेजा, जान बच गई

हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जितेंद्र और पायल के एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र भी शादी में साथ जाना चाहता था, लेकिन दादा ने उसे अपने पास ही रख लिया था। इससे उसकी जान बच गई।

लव मैरिज की थी, अगले माह भाई की शादी

जितेंद्र ओसियां में मिर्च-मसाले का व्यवसाय करते थे। पिसाई के बाद वह मसाले बेचते थे। वे यह व्यवसाय सूरत में शुरू करने की योजना बना रहे थे। लगभग 7-8 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पायल का पीहर भी ओसियां में ही है। उसकी सहेली की मंगलवार रात शादी थी, जिसमें शामिल होकर दोनों लौट रहे थे। पायल के चचेरे भाई की 11 दिसंबर को शादी थी और उसके लिए तैयारियां चल रही थीं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘आलीशान जिंदगी और विदेश में सेटल…’ गैंगस्टर के झूठे सपनों में फंस रहे 18-25 आयु वर्ग के युवा, जिंदगी हो रही बर्बाद
अलवर
Lawrence Bishnoi and Rohit Godara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 09:00 pm

Published on:

26 Nov 2025 08:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Road Accident: भाई की शादी से पहले बहन-बहनोई की दर्दनाक मौत, परिवार ने आंखें दान की, दादा की वजह से बची पोते की जान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Road Accident: एक मोड़…और खत्म हो गई जिंदगी, नीलगाय को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार, पति-पत्नी की मौत

Jodhpur road accident
जोधपुर

छत्तीसगढ़ की बीटेक इंजीनियर से लेह-पुलवामा की SSP तक, मिलें IPS नित्या से जो अब जोधपुर में DCP, जानें संघर्ष की कहानी

जोधपुर

Jodhpur Crime: जोधपुर में मादक पदार्थ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 22 क्विंटल डोडा पोस्त और 6 वाहन जब्त

doda post, doda post smuggling, doda post smuggling in Jodhpur, doda post smuggling in Rajasthan, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news
जोधपुर

Railway News : पश्चिमी राजस्थान को मिली एक और ट्रेन, दिल्ली तक का सफर अब होगा आसान, इन शहरों को मिलेगा फायदा

Western Rajasthan gets another train Jaisalmer-Shakur Basti Express Approval granted benefiting these cities
जोधपुर

Rajasthan Crime: सुनसान जगह का फायदा उठाकर दिव्यांग युवती से दरिंदगी, लहूलुहान हालत में छोड़कर भागा आरोपी

नाबालिक के साथ दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.