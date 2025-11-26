Rajasthan: ‘आलीशान जिंदगी और विदेश में सेटल…’ गैंगस्टर के झूठे सपनों में फंस रहे 18-25 आयु वर्ग के युवा, जिंदगी हो रही बर्बाद

जिले में सक्रिय गैंग अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं को लगातार जोड़ रहे हैं। एक इशारे पर बड़ी वारदात करवाने की मंशा से इन युवाओं को गैंग में शामिल किया जा रहा है, ताकि अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाए कि घटना किस गैंग ने की है। हाल ही में पुलिस ने रोहित गोदारा, लॉरेंस और विक्रम उर्फ लादेन गैंग के कई बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से अधिकतर की उम्र 18-25 वर्ष के बीच है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया।