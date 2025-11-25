गैंगस्टर महिमा मंडन पर पुलिस एक्शनः लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार

इसके बाद पुलिस ने कस्बे के सिटी प्लाजा में छापा मारकर लॉरेंस के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेचते तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 35 जैकेट जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्ण शर्मा उर्फ गुड्डू (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचंद शर्मा (50) शामिल हैं। तीनों ही कोटपूतली क्षेत्र के निवासी हैं।