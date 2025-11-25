Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

गैंगस्टर महिमा मंडन पर पुलिस एक्शनः लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार

Gangster Lawrence Bishnoi : कोटपूतली पुलिस ने कस्बे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेच रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 25, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। अपराधियों और गैंगस्टरों को सोशल मीडिया पर लाइक-फॉलो कर उनका महिमामंडन करने वालों पर पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद राजस्थान पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में कोटपूतली पुलिस ने कस्बे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेच रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

कोटपूतली-बहरोड़ एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली और वृत्ताधिकारी राजेन्द्र कुमार बुरड़क के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोटपूतली पुलिस टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर जांच की।

इसके बाद पुलिस ने कस्बे के सिटी प्लाजा में छापा मारकर लॉरेंस के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेचते तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 35 जैकेट जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्ण शर्मा उर्फ गुड्डू (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचंद शर्मा (50) शामिल हैं। तीनों ही कोटपूतली क्षेत्र के निवासी हैं।

आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

एसपी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के कृत्य समाज में अपराध को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को गुमराह करते हैं। जिले में अपराधियों और गैंगस्टरों का महिमामंडन करने वाले या उनका किसी भी रूप में प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ यह प्रभावी कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी।

Updated on:

25 Nov 2025 09:47 pm

Published on:

25 Nov 2025 09:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गैंगस्टर महिमा मंडन पर पुलिस एक्शनः लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार

