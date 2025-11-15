Jhalawar: पत्नी पर था अवैध संबंधों का शक, पति ने बेटे के साथ मिलकर उठाया खौफनाक कदम, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

इस पर पुलिस ने आरोपी कपिल उर्फ अभिषेक जाटव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाहों के बयान तथा 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई।