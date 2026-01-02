Rajasthan Weather : अधिकतम तापमान गिरने से बढ़ी सर्दी, अलाव बने सहारा

सर्दी के बढ़ते असर के चलते लोग घरों से बाहर निकलते समय ऊनी कपड़ों में लदे नजर आए। दुपहिया वाहन चालकों के लिए ठंडी हवा शूल की तरह चुभती रही। सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों ने भी सर्दी से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतीं। शाम ढलते ही सर्दी का असर और तेज हो गया। रात में घरों के बाहर और बाजारों में लोगों ने अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास किया। बच्चे व बुजुर्ग घरों के अंदर ही दुबके रहे।