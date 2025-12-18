Rajasthan farmers: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर लें यह काम, मुसीबत में मिलेंगे इतने रुपए

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बीडी शर्मा ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। गैर-ऋणी किसानों को बीमा के लिए डिजिटल जमाबंदी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। वहीं बंटाईदार कृषकों को खाताधारक की ओर से शपथ पत्र, पार्टनर का मूल निवास प्रमाण पत्र तथा बंटाईदार और खाताधारक के आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।