डूंगरी बांध को लेकर ग्रामीणों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू, जानिए किन गांवों के प्रभावित होने की है संभावना

चीफ इंजीनियर ने आश्वस्त किया कि मुआवजा व्यवस्था ग्रामीणों की अपेक्षाओं और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए उन्हें नियमानुसार पट्टे जारी किए जाएंगे। बैठक में सपोटरा एसडीओ पंकज बडगूजर, तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल, पुलिस उप अधीक्षक सुनील कुमार, बीसीएमएचओ डॉ मनोज मीणा, बीईईओ लखनलाल मीणा, विकास अधिकारी बृजलाल बैरवा, जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता भीमसिंह मीणा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अंत में चीफ इंजीनियर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सात दिवस में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद ग्रामीणों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।