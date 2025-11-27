Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Naresh Meena: नरेश मीणा पर दर्ज मुकदमे को लेकर अब आई यह बड़ी खबर

Naresh Meena: सपोटरा क्षेत्र के युवाओं ने किसान नेता नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Santosh Trivedi

Nov 27, 2025

Naresh Meena

पत्रिका फाइल फोटो

Naresh Meena: करौली। सपोटरा क्षेत्र के युवाओं ने उपखण्ड कार्यालय में तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान नेता नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की।

साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक विकास सिंह द्वारा पुलिस थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जिसका विकास सिंह ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो डाला था।

'भड़काऊ व किसी भी प्रकार कोई गलत भाषण नहीं दिया'

क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि युवा किसान नेता नरेश मीणा ने 21 नवंबर को को जोडली में भड़काऊ व किसी भी प्रकार कोई गलत भाषण नहीं दिया। उन्होंने भाषण के माध्यम से डूंगरी बांध को निरस्त करवाने के लिए सरकार से अपील की थी।

कहा- BJP पदाधिकारी ने सपोटरा पुलिस थाना में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया

ग्रामीणों ने बताया कि नरेश मीणा एक समाज ही नही बल्कि सर्व समाज का युवा नेता है। राजनीतिक द्वेष व किसानों की आवाज को दबाने को लेकर भाजपा पदाधिकारी ने सपोटरा पुलिस थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है।

यह वीडियो भी देखें

ग्रामीणों व किसानों ने नरेश मीणा पर दर्ज करवाए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 03:59 pm

Published on:

27 Nov 2025 03:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Naresh Meena: नरेश मीणा पर दर्ज मुकदमे को लेकर अब आई यह बड़ी खबर

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: 6 वर्ष से फरार 10000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, भागने के प्रयास में पलटी गाड़ी

हिस्ट्रीशीटर सूरज उर्फ डैनी
करौली

डूंगरी बांध को लेकर ग्रामीणों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू, जानिए किन गांवों के प्रभावित होने की है संभावना

dungari dam
करौली

Naresh Meena: नरेश मीणा की फिर बढ़ी मुश्किलें, पीएम-सीएम पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज

Naresh Meena
करौली

खुशखबर: राजस्थान के इस जिले में तीन नई पंचायत समितियों की मिली सौगात, अब होंगे 11 प्रधान

करौली

डूंगरी बांध विवाद: 76 या सिर्फ 16 गांव डूबेंगे? सरकार ने दिया ये जवाब, किसानों ने दिया 1 दिसंबर तक का अल्टीमेटम

Dungri Dam dispute
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.