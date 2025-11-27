Naresh Meena: नरेश मीणा पर दर्ज मुकदमे को लेकर अब आई यह बड़ी खबर

पत्रिका फाइल फोटो
Naresh Meena: करौली। सपोटरा क्षेत्र के युवाओं ने उपखण्ड कार्यालय में तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान नेता नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की।
साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक विकास सिंह द्वारा पुलिस थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जिसका विकास सिंह ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो डाला था।
क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि युवा किसान नेता नरेश मीणा ने 21 नवंबर को को जोडली में भड़काऊ व किसी भी प्रकार कोई गलत भाषण नहीं दिया। उन्होंने भाषण के माध्यम से डूंगरी बांध को निरस्त करवाने के लिए सरकार से अपील की थी।
ग्रामीणों ने बताया कि नरेश मीणा एक समाज ही नही बल्कि सर्व समाज का युवा नेता है। राजनीतिक द्वेष व किसानों की आवाज को दबाने को लेकर भाजपा पदाधिकारी ने सपोटरा पुलिस थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है।
यह वीडियो भी देखें
ग्रामीणों व किसानों ने नरेश मीणा पर दर्ज करवाए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग