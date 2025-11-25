Patrika LogoSwitch to English

करौली

Naresh Meena: नरेश मीणा की फिर बढ़ी मुश्किलें, पीएम-सीएम पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज

चर्चित युवा नेता नरेश मीणा एक बार फिर मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

करौली

image

kamlesh sharma

Nov 25, 2025

Naresh Meena

नरेश मीणा (पत्रिका फाइल फोटो)

करौली। अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले चर्चित युवा नेता नरेश मीणा एक बार फिर मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह-संयोजक विकास सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ।

दरअसल, राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीकेसी-ईआरसीपी) के तहत बनने वाले डूंगरी बांध के विरोध में 21 नवंबर को सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत जोड़ली में महापंचायत आयोजित की गई थी। इसमें हजारों किसान और ग्रामीण शामिल हुए थे।

इस दौरान नरेश मीणा ने चेतावनी दी थी कि यदि डूंगरी बांध का निर्माण शुरू हुआ तो इसे रोकने के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ने पर ट्रेन रोकने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। इस दौरान मंच से भाषण देते हुए नरेश मीणा पर पीएम और सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप है। घटना के वीडियो सामने आने के बाद मामला गर्मा गया।

शिकायत में छवि खराब करने का आरोप

शिकायतकर्ता विकास सिंह ने बताया कि नरेश मीणा ने संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल उनकी सार्वजनिक छवि धूमिल हुई बल्कि पद की गरिमा का भी अपमान हुआ। वीडियो और शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

25 Nov 2025 03:44 pm

Published on:

25 Nov 2025 03:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Naresh Meena: नरेश मीणा की फिर बढ़ी मुश्किलें, पीएम-सीएम पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज

करौली

राजस्थान न्यूज़

