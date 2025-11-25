Naresh Meena: नरेश मीणा की फिर बढ़ी मुश्किलें, पीएम-सीएम पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज

करौली। अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले चर्चित युवा नेता नरेश मीणा एक बार फिर मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह-संयोजक विकास सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ।