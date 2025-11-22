राजस्थान में इस बांध के विरोध में महापंचायत, सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम

महापंचायत को पूर्व मंत्री रमेशचंद मीणा और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच एक बार विवाद भी हो गया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में कोई विकास नहीं हुआ और डूंगरी बांध को लेकर सरकार केवल भ्रम फैला रही है। वहीं विधायक हंसराज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस मंच पर पहुंची और समझाइश देकर मामला शांत कराया।