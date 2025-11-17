Dungri Dam: बनास नदी पर बनने वाले डूंगरी बांध का विरोध, 76 गांवों के किसान खोलेंगे मोर्चा, होगी महापंचायत

महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजक समिति की ओर से ग्रामीणों से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार डूंगरी बांध परियोजना के माध्यम से उनकी जमीनें लेकर उन्हें बेघर करना चाहती है, जिससे किसानों में आक्रोश है। क्षेत्र के किसानों ने पूर्व में भी डूंगरी बांध के विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण अब महापंचायत आयोजित की जा रही है।