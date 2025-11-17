Rajasthan: सरिस्का बाघ परियोजना में बाघिन और 4 शावकों को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

पर्यटकों के अनुसार यह पहला मौका है जब पर्यटकों को इतनी संख्या में बाघ एक साथ दिखाई दिए। दरअसल बारा लिवारी रास्ते पर शाम की सफारी के दौरान बाघिन एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ झाड़ियों से निकलते नजर आई। जिससे पर्यटक खुश हो गए। गाइड आकाश पारीक ने बताया कि सफारी के दौरान पहले पगमार्क दिखे उनका पीछा करते हुए उन्होंने बाघिन और उसके शावकों को देखा। शावकों की उम्र करीब 9 महीने है।