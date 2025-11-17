Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: सरिस्का बाघ परियोजना में बाघिन और 4 शावकों को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

Tigress With Cubs: राजस्थान के अलवर जिले की सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटकों को बाघिन और उसके चार शावकों को देखने का रोमांचक अनुभव मिला। बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Nov 17, 2025

sariska tiger reserve (file photo)

Sariska Tiger Reserve: राजस्थान के अलवर जिले की सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटकों को एक खास नजारा देखने को मिला। सरिस्का बफर रेंज में बाघिन और उसके 4 शावकों का विचरण पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन गया।

पर्यटकों के अनुसार यह पहला मौका है जब पर्यटकों को इतनी संख्या में बाघ एक साथ दिखाई दिए। दरअसल बारा लिवारी रास्ते पर शाम की सफारी के दौरान बाघिन एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ झाड़ियों से निकलते नजर आई। जिससे पर्यटक खुश हो गए। गाइड आकाश पारीक ने बताया कि सफारी के दौरान पहले पगमार्क दिखे उनका पीछा करते हुए उन्होंने बाघिन और उसके शावकों को देखा। शावकों की उम्र करीब 9 महीने है।

बाघों की संख्या में वृद्धि

वनपाल ज्योति शर्मा ने बताया कि अलवर बफर रेंज में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब यह क्षेत्र बाघों से आबाद हो गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में करीब 11 बाघ हैं। इनमें 4 बाघिन और 1 बाघ शामिल हैं, साथ ही छह शावक भी विचरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलवर शहर के नजदीक होने के कारण पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि की संभावना है।

सरिस्का बाघ परियोजना का हाल

रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि सरिस्का बाघ परियोजना में कुल बाघों की संख्या अब 50 हो गई है। बाघों की लगातार बढ़ोतरी पर्यटकों को यह दुर्लभ दृश्य दिखाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को वो किला जो रात में सोने जैसा दमकता है, अब दुनिया की है इस पर नजरें
राजसमंद
Rajasthan Kumbhalgarh The fort that turns to gold at night Now world is watching it

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 04:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: सरिस्का बाघ परियोजना में बाघिन और 4 शावकों को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

VIDEO: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर जितेंद्र सिंह ने किसे कह दिया चमचा ?

अलवर

20 नवंबर से शुरू होंगी राज्य समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, प्रश्न-पत्रों का वितरण किया 

अलवर

भंवर जितेंद्र सिंह का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा – राजस्थान में सरकार फेल 

अलवर

पीछे 300 फीट गहरी खाई, सामने दुश्मन के टैंक… फिर भी नहीं डगमगाए कदम, जंग के चश्मदीद रिटायर्ड कैप्टन रामचंद्र यादव की दास्तां

अलवर

स्पीड पोस्ट कराने पर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत की छूट

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.