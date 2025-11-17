राजस्थान को वो किला जो रात में सोने जैसा दमकता है, अब दुनिया की है इस पर नजरें

स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बिशन सिंह राणावत बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वहीं होटल संघ के अध्यक्ष भरतपाल सिंह शेखावत कहते हैं कि रचनाकारों की लगातार बढ़ती आवाजाही ने सप्ताहांत में लगभग सभी आवास स्थलों को पूरी तरह भर दिया है। यानी डिजिटल माध्यमों से फैली लोकप्रियता ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भर दी है। होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे से लेकर आसपास के बाज़ार, जंगल सफारी सेवाएं, स्थानीय गाइड और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे दुकानदार-हर किसी की आय में सीधा लाभ देखने को मिला है।