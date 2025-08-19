PKC-ERCP: डूंगरी बांध परियोजना को लग सकता है बड़ा झटका, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विशाल महापंचायत ऐलान

प्रतिनिधिमंडल ने कलक्टर से कहा कि यदि इस परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया तो जिले में बड़ा व्यापक आंदोलन होगा। इससे हालात बिगड़ सकते हैं और जनहानि तक की नौबत आ सकती है। इस दौरान संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को 100 से अधिक पन्नों के विभिन्न दस्तावेज सहित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी किसान की जमीन से संबंधित दस्तावेज, नक्शा या ट्रेस सरकारी कार्यालयों में भेजे गए, तो गांव वाले इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।