Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

PKC-ERCP: डूंगरी बांध परियोजना को लग सकता है बड़ा झटका, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विशाल महापंचायत ऐलान

Dungri Dam Project: संघर्ष समिति ने कहा कि यदि कोई पटवारी या राजस्वकर्मी जबरन सर्वे करेगा या किसानों के दस्तावेज ले जाएगा तो ग्रामीण सख्त कदम उठाने पर मजबूर होंगे।

सवाई माधोपुर

Rakesh Mishra

Aug 19, 2025

Dungri Dam project
महावीर पार्क में एकत्रित ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सवाईमाधोपुर में डूंगरी बांध परियोजना के विरोध में चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। डूंगरी बांध परियोजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। संघर्ष समिति और प्रभावित गांवों के पंच-पटेलों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक स्तर पर हो रही कथित अवैध कार्रवाइयों पर कड़ा एतराज जताया।

जानकारी के अनुसार तहसीलदार खंडार ने भूरी पहाड़ी, डूंगरी, तालडा, बसों खुर्द सहित कई गांवों की भूमि के नक्शे और ट्रेस सीधे पीकेसी ईआरसीपी को भेजने की बात सामने आई थी। जैसे ही यह मामला ग्रामीणों के संज्ञान में आया। लोग आक्रोशित हो उठे और महावीर पार्क में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में हाईवे व एक्सप्रेस-वे बनेंगे उद्योग की लाइफलाइन, इकोनॉमी होगी बूस्टअप, पढ़ें रिपोर्ट
Patrika Special News
Rajasthan Highways and Expressways will become lifeline of industry economy will be boosted Read full report

प्रतिनिधिमंडल ने की कलक्टर से मुलाकात

कलक्ट्रेट पर पहुंचे आंदोलनकारियों में से 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से मुलाकात की। इसमें पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, कमलेश पटेल (डूंगरी), कालूराम पटेल भूरीपहाड़ी, महेश मीणा, खल्लाक खान, मुकेश भूप्रेमी, अमर सिंह मीणा, मुकेश मीणा सरपंच, पिंटू चेची सरपंच, बीसी पढ़ाना, सीताराम सरपंच, घमंडी सरपंच, रामनिवास सरपंच, प्रहलाद मीणा, हनुमान पटेल सहित विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने कलक्टर से कहा कि यदि इस परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया तो जिले में बड़ा व्यापक आंदोलन होगा। इससे हालात बिगड़ सकते हैं और जनहानि तक की नौबत आ सकती है। इस दौरान संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को 100 से अधिक पन्नों के विभिन्न दस्तावेज सहित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी किसान की जमीन से संबंधित दस्तावेज, नक्शा या ट्रेस सरकारी कार्यालयों में भेजे गए, तो गांव वाले इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।

प्रशासन को दी चेतावनी

संघर्ष समिति ने कहा कि यदि कोई पटवारी या राजस्वकर्मी जबरन सर्वे करेगा या किसानों के दस्तावेज ले जाएगा तो ग्रामीण सख्त कदम उठाने पर मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि 31 अगस्त को चकेरी गांव में विशाल महापंचायत होगी। यदि इस बीच सरकार ने कोई जबरन सर्वे की कार्रवाई की, तो महापंचायत के माध्यम से आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा।

यह वीडियो भी देखें

कलक्टर ने दिया आश्वासन

जिला कलक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले को सरकार तक गंभीरता से पहुंचाया जाएगा और जिले में किसी भी प्रकार की अशांति या जनहानि की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Kota: वन विभाग की अनोखी पहल, गड्ढों को दिया तालाब का रूप, शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र
कोटा
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 03:19 pm

Published on:

19 Aug 2025 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / PKC-ERCP: डूंगरी बांध परियोजना को लग सकता है बड़ा झटका, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विशाल महापंचायत ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.