Kota: वन विभाग की अनोखी पहल, गड्ढों को दिया तालाब का रूप, शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र

थोड़ी सी सोच और कुछ कर गुजरने की ललक हो तो क्या नहीं किया जा सकता। कमियों को खूबियों में बदला जा सकता है। अनुपयोगी को उपयोगी बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वाइल्ड लाइफ विंग ने। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन विभाग प्रशासन के दिशा-निर्देशन में स्टॉफ ने परिसर में हो रहे गड्ढों को तालाब के रूप में विकसित कर दिया। अब इन छोटे-छोटे तालाबों में बारिश के पानी का संग्रहण भी हो रहा है और पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहे हैं।