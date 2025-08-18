Rajasthan: मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए प्रे-बेस बढ़ाने की कवायद तेज, पुष्कर से जल्द लाए जाएंगे 15 चीतल

पुष्कर डीयर पार्क से कुल 30 चीतलों को लाया जाना है, जिनमें से 15 को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक मुथु एस. के अनुसार शेष 15 चीतलों को शीघ्र ही लाया जाएगा। एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) ने पूर्व में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की शिफ्टिंग से पहले प्रे-बेस बढ़ाने की आवश्यकता जताई थी।