Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो के फेज-2 को केंद्र से जल्द मिलेगी हरी झंडी, लखनऊ मेट्रो की मंजूरी के बाद बढ़ी उम्मीद

टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक 42.80 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 36 स्टेशन बनने हैं। प्रदेश सरकार की डीपीआर के मुताबिक टोडी मोड़, हरमाड़ा घाटी, हरमाड़ा, वीकेआई रोड नंबर 14, वीकेआई रोड नंबर 9, वीकेआई रोड नंबर 5, विद्याधर नगर, सेक्टर 2, भवानी निकेतन, अंबाबाड़ी, पानीपेच, कलेक्ट्रेट, खासा कोठी सर्कल, गवर्नमेंट हॉस्टल, अशोक मार्ग, एसएमएस हॉस्पिटल, नारायण सिंह सर्कल, रामबाग सर्कल, नेहरू पैलेस, गांधीनगर स्टेशन, गोपालपुरा, दुर्गापुरा, बीटू बायपास चौराहा, पिंजरापोल गौशाला, हल्दीघाटी गेट, कुंभा मार्ग, जीईसीसी, सीतापुरा, गोनेर मोड़, बीलवा, बीलवा कलां, सहारा सिटी और प्रहलादपुरा स्टेशन बनना प्रस्तावित है।