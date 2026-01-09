Rajasthan Weather : राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट

फोटो पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में शीतलहर के असर से लगातार तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार को विभिन्न जिलों में सर्दी का सितम बरकरार रहा। खैरथल-तिजारा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ सहित शेखावाटी अंचल में सुबह घना कोहरा रहा। इसके कारण दृश्यता काफी कम रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में जयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज हुई है। पिलानी, झुंझुनूं में 4.2 एमएम बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों के कुछ भागों में आगामी दो-तीन दिन घना कोहरा, शीतदिन की स्थिति जारी रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों में आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री गिरावट होने व कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। शनिवार को 12 जिलों में कोहरे और आठ जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।
बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान जैसलमेर का 4.6, सिरोही का 4.9, माउंटआबू का 5.7, दौसा का 5.3, लूणकरणसर का 5.6, श्रीगंगानगर-नागौर का 5.8, वनस्थली का 5, पिलानी का 6.1, फलौदी-बीकानेर का 6.2, सीकर का 7.5, कोटा का 8.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।
