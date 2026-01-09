Rajasthan Weather : राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में शीतलहर के असर से लगातार तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार को विभिन्न जिलों में सर्दी का सितम बरकरार रहा। खैरथल-तिजारा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ सहित शेखावाटी अंचल में सुबह घना कोहरा रहा। इसके कारण दृश्यता काफी कम रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में जयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज हुई है। पिलानी, झुंझुनूं में 4.2 एमएम बारिश दर्ज की गई।