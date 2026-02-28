एलिवेटेड: झालाना बाइपास पर फुल स्टॉप… अब जवाहर नगर बाइपास के बढ़े आसार

जयपुर। शहर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब अरण्य भवन से ट्रांसपोर्ट नगर को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड पर सरकार की रुचि दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार झालाना बाइपास पर प्रस्तावित एलिवेटेड प्रोजेक्ट को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाने के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही अब जवाहर नगर बाइपास पर नए सिरे से योजना बनाने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व में जेडीए जवाहर नगर कच्ची बस्ती होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवा चुका है। उसमें सकारात्मक परिणाम सामने आए थे।