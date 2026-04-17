Jaipur To Mumbai Flight: जयपुर से मुंबई के बीच नई फ्लाइट शुरू, लेट नाइट सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत

New Flight Launched Between Jaipur and Mumbai: जयपुर: गुलाबी नगरी और मायानगरी मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंबई के लिए गुरुवार रात से एक और नई उड़ान सेवा का आगाज हो गया है। स्पाइसजेट एयरलाइंस की इस पहल के बाद अब दोनों शहरों के बीच प्रतिदिन संचालित होने वाली फ्लाइट्स की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है।