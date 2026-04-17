Free Medicine Scheme: राजस्थान में मुफ्त दवा योजना में बड़ा खेल, रेट कांट्रेक्ट के बिना खरीद जा रही मेडिसिन

सबसे बड़ी समस्या दवा वितरण व्यवस्था की है। लोकल परचेज के लिए अस्पतालों में अलग काउंटर तक व्यवस्थित नहीं हैं। मरीजों को पहले पर्ची बनवाने, फिर अनुमोदन कराने और उसके बाद दवा लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। मरीज को काउंटर पर जाने के बाद उसकी अनुपलब्धता का पता चलने पर उसे लेाकल परचेज वाले दूसरे काउंटर पर जाना पड़ता है। इसके कारण एक-एक पर्ची पर दवा मिलने में दो से चार घंटे तक का समय लग रहा है।