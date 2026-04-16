बीसलपुर बांध पर बन रहा सबसे बड़ा इंटेक पम्प हाउस, 122 करोड़ आएगी लागत, राजस्थान के 3 जिलों को मिलेगी राहत

टोंक। बीसलपुर बांध से भविष्य की बढ़ती जल मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित इंटेक पम्प हाउस के निर्माण से पहले बुधवार को पाइल डिजाइन का लोड टेस्ट किया गया। बांध परियोजना और निर्माण कंपनी के इंजीनियरों की मौजूदगी में परीक्षण पाइल पर यह अहम टेस्ट किया गया।