Weather Update Today : राजस्थान के 8 शहर में आज अंधड़-बारिश का अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

जयपुर में गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। शहर में दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से दो डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार 17 अप्रेल को कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश/बूंदाबांदी की संभावना है।