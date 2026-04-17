17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today : राजस्थान के 8 शहर में आज अंधड़-बारिश का अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

Weather Update Today : मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार आज शुक्रवार को राजस्थान के आठ शहरों में अंधड़ और तूफानी बारिश का अलर्ट है। जानें किन शहरों में बारिश होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 17, 2026

Weather Update today Rajasthan eight cities Thunderstorm and rain IMD alert 30-40 KMPH speed Wind blow

बाड़मेर. गर्मी से बच्चे का बचाव करती हुई मां। फोटो पत्रिका

Weather Update Today : मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार आज शुक्रवार को राजस्थान के आठ शहरों में अंधड़ और तूफानी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार एक कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से अलवर, डीग, झुन्झुनू, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन के साथ आंधी (तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा) व हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी दी है।

आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री (सामान्य से अधिक) की संभावना जताई है। 18 से 22 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

गर्मी से राहत नहीं

बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 43 डिसी पार जाने की संभावना है। हालांकि 17 अप्रेल को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा असर देखने को मिल सकता है लेकिन गर्मी से राहत की संभावना कम ही है।

जोधपुर संभाग में केवल बादलों की आवाजाही होगी। तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन तीखी गर्मी बनी रहेगी। प्रदेश में गुरुवार को 10 शहरों में तापमान 41 डिग्री पार कर गया। जयपुर सहित 16 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री व इसके करीब पहुंच गया है।

दिन के साथ बढ़ रहा रात का तापमान

शहर - अधिकतम - न्यूनतम
बाड़मेर 42.9 - 28.6
बीकानेर 42.0 - 22.6
जयपुर 39.8 - 24.4
जैसलमेर 42.8 - 26.0
कोटा 41.6 - 24.2
नागौर 39.5 - 20.8
चूरू 42.4 - 21.5
सीकर 40.2 - 18.5
जालौर 39.3 - 25.9
श्रीगंगानगर 42.0 - 22.6
झुन्झुनूं 39.9 - 22.3 (पारा डिग्री सल्सियस में)

40 डिग्री के पास पहुंचा दिन का पारा, आज बदलेगा मौसम

जयपुर में गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। शहर में दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से दो डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार 17 अप्रेल को कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश/बूंदाबांदी की संभावना है।

जयपुर में शुक्रवार सुबह 7 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैसे दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

नए सिस्टम की वजह से अचानक बदला मौसम

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया- एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से राज्य में मौसम में बदलाव हुआ है।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Murder : ‘मेरे पापा तो चले गए, अब किसी और के पापा नहीं जाने चाहिए…’, मृतक की बेटी की अपील सुन भावुक हुए लोग
भरतपुर
Bharatpur Nadbai Jeweller Yogendra Chopra murder case deceased daughter appeal listening People became emotional

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 07:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update Today : राजस्थान के 8 शहर में आज अंधड़-बारिश का अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur To Mumbai Flight: जयपुर से मुंबई के बीच नई फ्लाइट शुरू, लेट नाइट सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत

Jaipur to Mumbai Flight New Late-Night Service Launched, Big Relief for Late-Night Travelers
जयपुर

CBG Plant : राजस्थान में रसोई गैस संकट का मिला शानदार हल, शादी वाले घरों को मिली बड़ी राहत

CBG Plant Rajasthan finds a brilliant solution to LPG crisis wedding homes Big relief
जयपुर

जयपुर में सनसनी: बंद कमरे से आने लगी बदबू, दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर झूलती मिली अस्पताल की केयरटेकर

Jaipur Hospital Caretaker Found Hanging in Room Body Discovered After Foul Smell Probe On No Suicide Note Found
जयपुर

Free Medicine Scheme: राजस्थान में मुफ्त दवा योजना में बड़ा खेल, रेट कांट्रेक्ट के बिना खरीद जा रही मेडिसिन

Free Medicine Scheme
जयपुर

गर्भवती से छेड़छाड़ मामले में नया खुलासा, स्पा सेंटर की आड़ में ढाई साल से छिपा था राहुल, आज पुलिस लाएगी जयपुर

Jaipur Crime
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.