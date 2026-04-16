Bharatpur Murder : ‘मेरे पापा तो चले गए, अब किसी और के पापा नहीं जाने चाहिए…’, मृतक की बेटी की अपील सुन भावुक हुए लोग

Bharatpur Murder : नदबई कस्बे में ज्वेलर योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन धरना बुधवार को समाप्त हो गया। यह अनशन मृतक की बेटी मनुदेव सिनसिनी के नेतृत्व में पिछले 2 दिनों से लगातार जारी था। मनुदेव सिनसिनी को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त कराया। धरने के दौरान उस समय माहौल भावुक हो गया, जब मृतक की बेटी ने अपने दिल को छू लेने वाले शब्दों से सभी को भावुक कर दिया। उसने कहा, मेरे पापा तो चले गए, अब किसी और के पापा नहीं जाने चाहिए। बेटी की इस मार्मिक अपील ने वहां मौजूद लोगों की आंखें नम कर दीं।