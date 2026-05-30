Bharatpur : झारखंड से राजस्थान तक डोडा चूरा की सप्लाई, नेटवर्क का हुआ खुलासा, पुलिस एजेंसियां चिंतित

धौलपुर में एएनटीएफ की ओर से पकड़ी गई 11 क्विटल से ज्यादा डोडा चूरा की खेप ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। बरामद माल की कीमत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए आंकी गई। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क लंबे समय से झारखंड से मारवाड़ तक सक्रिय है। ट्रक झारखंड से निकलकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश होते हुए राजस्थान में भरतपुर के रास्ते प्रवेश करता था। इसके बाद सीकर, बीकानेर होते हुए मारवाड़ तक डोडा चूरा पहुंचाया जाता था।