Bharatpur : आधी रात को घर पर पथराव, सुशीला ने खोला दरवाजा, जोरदार धक्के से सिर दीवार से टकराया, मौत

परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। एक जोरदार धक्के से उनका सिर दीवार से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं। उन्हें तत्काल आरबीएम अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राधारमण का कहना है कि आरोपी सुनीत उसके छोटे भाई जीतू पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर वह रंजिश रखने लगा था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपी कार से उन्हें कुचलने की कोशिश करते हुए फरार हो गए।